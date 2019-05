Revelados pormenores da morte do cantor brasileiro Gabriel Diniz

Gabriel Diniz, de 28 anos, morreu esta segunda-feira, dia 27, na sequência de uma queda de avião no sul de Sergipe, no Brasil. O jovem artista terá, segundo a imprensa brasileira, apanhado a aeronave para surpreender a namorada, Karoline Calheiros, no dia do seu aniversário.

Vários jornais adiantam que o avião “não tinha licença para funcionar como táxi nem para realizar viagens privadas, apenas podia fazer voos de instrução ou treino”. O artista, conhecido por ser o autor da música Jenifer, viajou com um piloto amigo com o objetivo de chegar a tempo de fazer uma surpresa a Karoline.

O Brasil ficou em choque com a notícia da morte de Gabriel Diniz e do piloto do avião que tinha como destino Maceió, na costa leste do país. As causas do acidente ainda estão a ser apuradas pelas autoridades.