Exposição "Museu das Descobertas" mostra peças do acervo do Museu de Arte Antiga

Já está aberto ao público o "Museu das Descobertas", no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa. A exposição promete atrair muitos visitantes pela forma como apresenta as obras, algumas raras, que fazem parte do acervo e que têm elevado valor histórico e simbólico.

Simbólica é também esta inauguração na véspera em que o ainda diretor António Filipe Pimentel sai do cargo, que ocupou durante nove anos, por incompatibilidades com a atual Ministra da Cultura e por discordar de uma proposta de decreto-lei em discussão.