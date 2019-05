J. K. Rowling vai publicar quatro novos livros digitais sobre universo "Harry Potter"

A escritora britânica J.K. Rowling, autora da saga "Harry Potter", vai publicar uma série de quatro pequenos livros de não-ficção em formato digital sobre o mundo dos estudantes de Hogwarts, intitulada "Harry Potter: A Journey Through...".

O anúncio foi feito hoje pela editora de Rowling, a Pottermore Publishing, que vai lançar este ano a série de 'e-books', adaptada do audiolivro "Harry Potter: Uma História da Magia" - inspirada na exposição da British Library com o mesmo nome.

Estes quatro livros pretendem aprofundar "a rica história da magia", cada um deles com uma temática à volta das lições de Hogwarts, explorando "o folclore tradicional e a magia no coração das histórias de Harry Potter", com ilustrações do artista Rohan Daniel Eason, revela a Pottermore.

Além de explorar as origens da magia e o folclore tradicional, os livros digitais também vão conter anotações, páginas manuscritas e esboços, acrescentam os editores em comunicado.

Os títulos dos novos 'eBooks', ainda sem tradução, a serem publicados nos próximos meses, são "Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts", "Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology", "Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy" e "Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures".

Os dois primeiros livros, dedicados aos temas "Feitiços e Defesa Contra as Artes das Trevas", e "Poções e Herbologia", respetivamente, serão publicado no dia 27 de junho, os outros sairão "logo de seguida", adiantam.

Os 'eBooks' vão ser inicialmente publicados em inglês, francês, italiano e alemão, e estão disponíveis para pré-encomenda na Amazon UK e na Amazon US, Apple e Kobo.

Lusa