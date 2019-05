Jovem emociona jurados do America's Got Talent

A edição número 14 do America's Got Talent ficou já marcada pela atuação de Kodi Lee, um jovem cego e autista de 22 anos. Lee foi o primeiro concorrente a receber o tão desejado "botão dourado" que dá passagem direta às galas em direto do concurso de talentos.

O jovem subiu ao palco acompanhado pela mãe, Tina Lee. "Descobrimos muito cedo que ele gostava de música (...) e foi através dela que ele pode viver neste mundo. Porque quando se é autista é muito difícil fazer o que as outras pessoas fazem. A música salvou-lhe a vida", contou Tina aos jurados.

Depois de cantar e tocar "A Song For You", Kodi Lee recebeu uma ovação em pé da plateia e de todos os jurados, Simon Cowell, Julianne Hough, Gabrielle Union e Howie Mandel.

Mas a surpresa aconteceu no final, quando depois da apreciação dos jurados, Gabrielle Union carregou no botão dourado. Agora, Kodi Lee segue para as galas em direto.