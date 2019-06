The National regressam a Lisboa em dezembro

O grupo norte-americano vem apresentar o disco I am easy to find, que tem edição marcada para dia 17 de outubro.

The National atuam dia 12 de dezembro no Campo Pequeno, em Lisboa. O novo álbum sucede a Sleep Well Beast, de 2017 e é o oitavo longa-duração da banda dos EUA.

Com a edição do disco surge uma curta-metragem homónima, realizada por Mike Mills e com a participação de Alicia Vikander.

O grupo do Ohio, liderado por Matt Berninger, regressa para mais um concerto em Portugal. Os bilhetes são postos à venda dia 8 deste mês e custam entre 24 e 36 euros.

Veja aqui o trailer de I am easy to find.