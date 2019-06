David Carreira detido nos Estados Unidos ou golpe de marketing?

David Carreira terá sido alegadamente detido nos Estados Unidos durante as gravações de um videoclipe. O vídeo da detenção foi partilhado um pouco por toda a imprensa, com informações de que o cantor teria alegadamente tido problemas com a autorização do local das filmagens.

No entanto, a julgar pelo vídeo partilhado nos meios de comunicação, a suposta detenção tem alguns momentos que deixam sérias dúvidas quanto à veracidade dos factos, o que leva a crer que este poderá ser na verdade um excelente golpe de marketing para promover o novo single de David.

Leia aqui o artigo na íntegra