Jay-Z é o primeiro rapper a tornar-se bilionário

Jay-Z é o primeiro artista de hip-hop a alcançar o estatuto de bilionário, depois de ter construído um império que envolve não só a música, como também moda, investimentos e o setor imobiliário.

A notícia é avançada pela Forbes, que adianta que a fortuna do rapper atingiu os mil milhões de euros (cerca de 889 milhões de euros). A revista norte-americana justifica o sucesso com o facto de o marido de Beyoncé ter construído marcas, em vez de as ter apenas endossado.

USA Today Sports

Jay-Z nasceu como Shawn Corey Carter em Brooklyn, em Nova Iorque, Estados Unidos da América. Atingiu a fama em 1996, como o álbum de estreia "Reasonable Doubt".

Segundo a BBC, o disco "The Blueprint", lançado em 2001, foi agora adicionado ao Registo Nacional Discográfico da Biblioteca do Congresso norte-americano, por ter tido um impacto "cultural, histórico e esteticamente significativo."

Entre os bens do músico de 49 anos estão:

Um catálogo de música avaliado em 75 milhões de dólares (66,7 milhões de euros);

Participações acionistas nas marcas de bebidas Armand de Brignac (champanhe) e D'Usse (conhaque), que valem 410 milhões de dólares no total (364,5 milhões de euros);

Uma participação acionista na Uber, avaliada em cerca de 70 milhões de dólares (62 milhões de euros)

Propriedades em Nova iorque e Los Angeles;

Ações avaliadas em 100 milhões de dólares (89 milhões de euros) na plataforma de streaming Tidal;

Uma coleção de arte avaliada em 50 milhões de dólares (44,4 milhões de euros).

Em tempos, Jay-Z cantou "Não sou um homem de negócios, sou um negócio". Agora, segundo a Forbes, o músico é um dos poucos artistas a tornar-se bilionário.