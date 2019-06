Ministra recusa obras de arte desaparecidas. “Precisam de uma localização mais exata”

Graça Fonseca admite que as obras precisam de uma localização mais exata e garante que a direção geral do património cultural continua a fazer o trabalho de atualização do inventário.

Desapareceram 170 obras de arte da coleção do Estado

A notícia foi avançada esta semana pelo jornal Expresso. 170 obras de arte do Estado estão em parte incerta, entre as quais trabalhos de Júlio Pomar, Maria Helena Vieira da Silva ou João Cutileiro.

A sua localização é “desconhecida" no inventário da coleção da Secretaria de Estado da Cultura.

Segundo o ex-diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea chegaram a estar desaparecidas mais de duzentas peças, mas na última década o Ministério da Cultura "tem feito um esforço para as encontrar".

No total a coleção, criada em 1976, tem quase 1 400 obras de artistas nacionais e internacionais.