2ª Edição do Festival Remember este fim de semana no Crato

Arranca hoje, e vai até domingo, a 2ª edição do Festival Remember na vila do Crato, no distrito de Portalegre. Um saudoso regresso aos anos 80 e 90, que conta com a presença de artista como os Los Del Rio, Jafumega ou Fihser-Z, entre outros. Joaquim Diogo, Presidente da Câmara Municipal do Crato, responsável pela organização do evento esteve na Edição da Manhã para desvendar um pouco mais sobre o festival.