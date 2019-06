“Tinha bebido demais, não me lembro de nada"

Taylor Hill

Numa entrevista recente, Halle Berry foi questionada sobre a sensação de vencer um Óscar, ela que fez história ao tornar-se na primeira mulher negra a ser agraciada com o tão desejado prémio atribuído pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Mas aquele que deveria ser um momento memorável é, na realidade, uma memória um pouco confusa, como confessou a atriz.

“Eu tinha bebido mais e não me lembro de nada. Não tenho memória do momento em que ouvi o meu nome e subi ao palco para receber o prémio”, explicou Halle Berry ao canal de Youtube First We Feast's Hot Ones.

Recorde-se que a estrela de Hollywood recebeu o Óscar de Melhor Atriz em 2002, pelo papel no filme Monster’s Ball.