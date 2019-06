À procura dos “cowboys” perdidos

Está quase a perfazer-se meio século sobre a data de estreia de “A Quadrilha Selvagem”, o célebre “The Wild Bunch” realizado por Sam Peckinpah. Foi, de facto, a 18 de Junho de 1969 que chegou às salas americanas esse “western” que, num certo sentido, acabou com o... “western”.

A contradição é simples de explicar. Ao colocar em cena um bando de velhos “cowboys” envolvidos nas convulsões da fronteira México/EUA, Peckinpah filmava, já não heróis clássicos, mas sim homens errantes, cada vez mais inadaptados a um tempo que, na melhor das hipóteses, os tinha reduzido a lendas distantes.

Aliás, o filme já não se passava no período mais típico do “western”, ou seja, a segunda metade do século XIX. A acção tinha lugar no ano de 1913 e os seus esforçados anti-heróis, definitivamente incapazes de traçar uma linha clara entre o Bem e o Mal, eram, afinal, figuras ameaçadas de extinção (física e simbólica). Como se escrevia no cartaz da época, a quadrilha do título era constituída por “nove homens que chegaram demasiado tarde e ficaram demasiado tempo”.

Não por acaso, o requiem de Peckinpah integrava alguns actores, também eles lendários, do período clássico de Hollywood — lembremos William Holden, Ernest Borgnine ou Robert Ryan. Dir-se-ia que o “western” estava a esgotar-se no desencanto da sua própria mitologia. Coincidência irónica: foi no mesmo ano

de 1969 que John Wayne surgiu a protagonizar um outro “western” — “A Velha Raposa”, com realização de Henry Hathaway —, acabando por obter, na categoria de melhor actor, o único Oscar da sua carreira.

Filmes como estes existem, felizmente, no mercado do DVD e Blu-ray (a edição em Blu-ray de “A Quadrilha Selvagem” é muito boa na qualidade de transcrição e também na variedade de extras). O certo é que, salvo raríssimas efemérides, desapareceram por completo das salas escuras.

Apontar essa ausência não é um banal gesto de nostalgia cinéfila. Trata-se apenas de reconhecer que o mercado desistiu daquilo que, em tempos não muito distantes, foi um importante trunfo comercial. A saber: a regular revisitação dos grandes clássicos através de “reposições” em cópias novas e restauradas. Perdidos no nosso imaginário, os “cowboys” de Peckinpah (e de muitos outros cineastas da mesma época) merecem ser redescobertos num grande ecrã.