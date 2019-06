Lady Gaga responde a comentários relativos à separação de Irina Shayk e Bradley Cooper

Após meses de especulação e rumores, a relação de Bradley Cooper e Irina Shayk chegou ao fim. Lady Gaga - que formou par romântico com o ator norte-americano no filme Assim Nasce uma Estrela e que recentemente terminou o noivado com Christian Carino - tem sido apontada por alguns fãs como o motivo do final da relação de Bradley e da manequim russa, apesar de fontes próximas do ex-casal afirmarem o contrário.

Posto isto, a cantora decidiu reagir aos ataques de que tem sido alvo nas redes sociais que a associam a fim do relacionamento de Bradley e Irina.