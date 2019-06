Festival de Múscia Gratuito em Cascais

Arranca hoje, em Cascais, um festival de música de entrada gratuita e aberto à população. Os concertos terão lugar todas as sextas-feiras, entre 14 de junho e 5 de julho, ao final da tarde e conta com nomes como Cuca Roseta, Márcia e Elisa Rodrigues. Astrid Sauer, curadora do festival, esteve na Edição da Manhã.