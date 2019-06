Cardi B protagonizou um momento menos feliz, este domingo, enquanto atuava no Festival Bonnaroo, no estado norte-americano do Tennessee. A rapper norte-americana rasgou o macacão colorido durante o concerto e só precisou de pouco mais de 10 minutos para voltar ao palco.

Amy Harris

Cardi B regressou vestida com um roupão branco que alegadamente tinha trazido do hotel onde estava hospedada.

No Twitter, várias pessoas elogiaram a atitude da artista e a decisão de não ter terminado o concerto mais cedo.