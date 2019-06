“Lisboa” chegou à Casa de Papel e até “Marcelo” lhe ligou

O Professor faz parte do novo teaser da série "La Casa de Papel", revelado esta quinta-feira pela Netflix. Mas este não é o mentor do assalto à Casa da Moeda espanhola.

A novidade chega de um número com indicativo português, de Belém, para dar as boas vindas ao novo membro do bando, Raquel. Do outro lado está nada mais nada menos do que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (interpretado por um ator).

A ex-inspetora recebe o nome de Lisboa, "Menina e Moça" como o Professor Marcelo, na despedida, a trata carinhosamente.

A série de sucesso da plataforma de streaming tem estreia marcada para dia 19 de julho.