Estreia absoluta em Portugal

Grace Jones vai atuar no festival NOS Alive no próximo dia 12 de julho. Aos 71 anos, a artista sobe ao Palco Sagres, no segundo dia de festival que se realiza no Passeio Marítimo de Algés.

A cantora jamaicana ficou conhecida nos anos 80.

Para além da carreira na música, também foi modelo e atriz.