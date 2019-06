Jardim de Serralves foi palco da inauguração da Casa do Cinema Manoel de Oliveira

A Casa do Cinema Manoel de Oliveira foi esta segunda-feira inaugurada, no Porto, no dia de São João.

O cineasta assinou um protocolo com o Estado e o Parque de Serralves, em 2013, no qual disponibilizou toda a obra, objetos pessoais e prémios.