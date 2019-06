"Forever King of Pop" volta a Portugal

O "Forever King Of Pop" vai voltar a Portugal de 20 a 23 de fevereiro no Casino Estoril e a 28 de março no Coliseu do Porto.

O musical é uma homenagem à carreira e à vida de Michael Jackson e é o único apoiado pela família do músico.

Temas como "Billie Jean", "Bad" ou "I Want You Back" são cantados e tocados ao vivo enquanto as coreografias são recriadas.

A última vez que o espetáculo passou por Portugal foi no início deste ano e uma das irmãs do "Rei da Pop", LaToya Jackson, esteve na apresentação.