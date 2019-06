Milton Nascimento está esta semana em Portugal para dois concertos: quarta-feira no Coliseu de Lisboa e quinta-feira no do Porto.

A digressão dos discos históricos "Clube de Esquina" começou no Brasil e tem nove datas na Europa.

A cantora Carminho vai atuar com o músico nos coliseus e Fafá de Belém é a convidada especial no Coliseu dos Recreios.