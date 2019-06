"100 lugares para conhecer Portugal com as suas crianças"

Paulo Nogueira, jornalista da SIC, lançou na passada semana o livro "100 lugares para conhecer Portugal com as suas crianças", um convite para as famílias conhecerem, em conjunto, o país onde vivemos. São 100 sugestões de passeios para que pais e filhos recuperem o prazer de fazer passeios em família e construam memórias de infância saudáveis. O projeto nasceu da colaboração ao longo de 10 anos do autor com a revista "Estrelas e Ouriços" e que a Leya apadrinhou. O Paulo Nogueira esteve na Edição da Manhã.