Gravações originais das músicas de Sheryl Crow destruídas num incêndio 

As gravações originais dos álbuns da cantora norte-americana Sheryl Crow foram destruídas por um incêndio no arquivo dos estúdios da Universal, em 2008. Porém, só agora é que o seu nome foi mencionado num relatório do New York Times, que investigou a dimensão dos danos provocados pelo fogo.

"Isto entristece-me absolutamente. Parece um pouco apocalíptico", disse a cantora à BBC.

Crow, que lançou sete álbuns nos EUA entre 1995 e 2008, é a primeira artista a confirmar as perdas. Revoltada com a situação, questionou ainda o facto de o estúdio guardar as cópias de segurança no mesmo local que os originais.

"Não consigo entender como faziam cópias de segurança e as guardavam no mesmo cofre. Qual é o objetivo?"

De acordo com a investigação do jornal norte-americano, o incêndio começou durante a noite e destruiu milhares de gravações originais, entre elas, de alguns dos artistas mais conhecidos da história, como é o caso de Ray Charles, Aretha Franklin, Nirvana e Eminem.

Na altura, a empresa discográfica minimizou os danos do incêndio e garantiu aos artistas que as cópias de segurança estariam a salvo num outro local.

Sheryl Crow perdeu assim dezenas de gravações alternativas, músicas originais nunca lançadas e outros projetos que tinha gravado.

"Há muitas músicas nas minhas gravações que nunca foram lançadas. A minha paz de espírito em saber que um dia poderia voltar a ouvi-las foi embora.(...) Parece que estamos a apagar lentamente as coisas que importam", lamentou.

Ação legal contra a Universal

Um grupo de músicos, que alega que a empresa não protegeu as gravações de forma adequada, está a processar a Universal Musica. Para já, Sheryl Crow ainda não entrou com nenhuma ação em tribunal, mas o processo está aberto a outro artistas caso entendam que querem uma indemnização pelas perdas.