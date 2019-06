Snow Patrol cancelam atuação no MEO Marés Vivas mas já há substituto

A banda irlandesa e escocesa Snow Patrol viu-se obrigada a cancelar os seus espetáculos da digressão europeia, que incluía uma passagem pelo festival português MEO Marés Vivas no dia 19 de julho, devido a uma intervenção cirúrgica a que um dos membros vai ser submetido.

Os artistas anunciaram esta decisão através das redes sociais, onde informam os fãs que o guitarrista "Johnny McDaid tem sofrido de dores no pescoço, o que requer uma cirurgia", e uma vez que o outro guitarrista, Nathan, "ainda está a recuperar de uma lesão nos nervos", concluiram que era "inapropriado continuar com os espetáculos nesta fase".

Depois do anúncio da banda, a organização do festival avançou que os irlandeses Kodaline vão "subir ao palco no dia 19 de julho".

O festival MEO Marés Vivas, que tem lugar em Vila Nova de Gaia, realiza-se entre os dias 19 e 21 de julho.