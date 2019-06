2ª edição do Kids Music Fest no Estotril

Começa hoje no Estoril, e dura até domingo, a 2º edição do único Festival de Música para crianças, pré-adolescentes e adolescentes: o Kids Music Fest. Nesta edição, a organização aposta em duas programações distintas, com o objetivo de alcançar e abranger públicos de diferentes características. Carla Matadinho, da organização do Kids Music Fest. esteve na Edição da Manhã.