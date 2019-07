Após 14 anos, Kylie Minogue pisa o palco do Glastonbury

Catorze anos depois de ter cancelado a presença em no Glastonbury, Kylie Minogue atuou este domingo no festival de música britânico.

Em 2005, a cantora foi forçada a interromper a digressão por causa do cancro que lhe tinha sido diagnosticado. Agora, com 51 anos, Kylie Minogue cantou temas como "Spinning Around" e "Love At First Sight".

Para o espetáculo, a cantora australiana convidou Chris Martin, dos Coldplay, e Nick Cave, com quem cantou o tema "Where the Wild Roses Grow".

Os cinco dias de festival contaram com nomes como Janet Jackson, Vampire Weekend, e The Cure.