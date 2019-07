Festival VOA muda do Restelo para a Altice Arena por razões de segurança

A organização detetou, esta manhã, uma falha na estrutura do palco montado no Estádio do Restelo. Bandas como os SLIPKNOT, os Slayer, ou os Lamb of God vão agora atuar na Altice Arena, em Lisboa.

A Prime Artists, que organiza o festival, disse em comunicado que a decisão de alterar o local de realização do festival foi tomada em conjunto com as bandas confirmadas. No mesmo comunicado, a organização diz que teve como "preocupação primordial a segurança de público, artistas e staff". Acrescenta que "na impossibilidade de substituir atempadamente a estrutura" se viu "confrontada com duas opções: cancelar o festival ou realizá-lo noutro recinto, com capacidade para acolher um evento com estas características técnicas e logísticas, no espaço de 24h, e com lotação máxima equivalente à do relvado do Estádio do Restelo (20.000 pessoas)."

O VOA - Heavy Rock Festival mantém todos os horários e os bilhetes adquiridos para o Estádio do Restelo passam a ser válidos para a Altice Arena, que abre portas a partir das 15 horas.