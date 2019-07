Festival VOA muda para a Altice Arena por motivos de segurança

A falha de segurança detetada na estrutura do palco que estava danificada e isso inviabilizou que os concertos de bandas como SLIPKNOT, Slayer, ou Lamb of God acontecessem como previsto esta quinta e sexta-feira.

O festival mantém todos os horários mas a organização decidiu mudar o recinto para a Altice Arena.

Todos os bilhetes adquiridos para o Estádio do Restelo passam a ser válidos para o novo espaço que abre ao público a partir das 15 horas esta quinta-feira