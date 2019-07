"Stranger Things" e "La Casa de Papel" entre os lançamentos deste mês na Netflix

Netflix, a empresa de entretenimento com maior valor de mercado, apresenta este mês 7 lançamentos na plataforma.

"Stranger Things"

A série que acompanha as aventuras de Eleven (Millie Bobby Brown) e os seus amigos, estreia a 3ª temporada a dia 4 de Julho.

O anúncio foi feito em dezembro do ano passado através do Twitter da série de elenco juvenil.

No tempo de espera, muitas são as especulações sobre quais as façanhas que os grupo de amigos irá viver nas férias de verão mais assustadoras que já viveram na cidade de Hawkins, no Indiana.

Segundo o jornal USA Today, a segunda temporada apresenta aos telespectadores episódios "exuberantes e excelentes" que "quase superam a criatividade da primeira temporada".

"La Casa de Papel"

A série, que teve direito a uma chamada do Presidente da República português, estreia dia 19 de julho.

O enredo espanhol, narrado por Tóquio - uma das assaltantes - tornou-se na série de idioma não inglês mais vista de sempre.

A trama que narra a história de um grupo de nove ladrões, liderados por Professor, muda, nesta temporada, o foco e prepara-se para resgatar um membro do grupo que havia sido capturado depois do assalto da Parte 1 e 2 da série.

"Queer Eye"

A quarta temporada da série estrelada pelos "Cinco Fabulosos" estreia dia 19 de julho, e a Netflix avisa, assistam com um pacote de lenços ao lado, pois as histórias da nova temporada vão deixar todos com as emoções à flor da pele.

A série que ganhou três Emmys aborda temas como o preconceito e o machismo enraizado.

Estreou a 3ª temporada há apenas 4 meses e só o mês passado anunciou a quarta temporada.

A trama prepara-se agora, novamente, para desconstruir padrões sobre o que é ser homem de uma forma orgânica e natural e sobre os estereótipos da homossexualidade.

Esta temporada será uma total surpresa, até a data a Netflix optou por não fazer o lançamento de trailer.

"Orange is the New Black"

Piper, a personagem principal da trama, regressa à Netflix a 26 de julho.

Esta será a sétima e a última temporada da história das mulheres da prisão de Lichfield.

Espera-se que, no final da trama, haja um fecho de todas as questões pendentes na vida destas mulheres, incluindo na de Piper que se encontra agora fora da prisão.

A série, que foi uma das primeiras originais da Netflix, estreou a 2013 e foi das primeiras a fazer sucesso.

Lançamentos de filmes

A Netflix prepara-se também para disponibilizar na plataforma alguns êxitos do cinema.

O Samurai 7, lançado originalmente em 2004, ficou disponível no primeiro dia do mês.

O Capitão Fantástico, filme protagonizado por Viggo Mortensen, estreou a 2016 e foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator. Também estreou na Netflix a 1 de julho.

O clássico "Como Se Fosse a Primeira Vez", de 2004, também ficará disponível na plataforma a 31 de julho. O filme de sucesso é protagonizado por Adam Sandler ao lado de Drew Barrymore.

Por último, a Netflix prepara-se também para lançar, a 31 de julho, o clássico dirigido por Gus Van Sant, protagonizado pelo lendário Robin Williams, "Génio Indomável".