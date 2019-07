Ator português Dinarte de Freitas participa na nova temporada de "Stranger Things"

O ator português Dinarte de Freitas protagoniza a cena de abertura do sexto episódio da terceira temporada de "Stranger Things", a série sobrenatural dos irmãos Duffer que regressou esta quinta-feira ao Netflix.

A ação passa-se num dos novos cenários da temporada, a recriação de uma feira popular nos anos oitenta, e o ator português contracena com Cary Elwes, que interpreta o novo 'mayor' de Hawkins, Larry Kline. O episódio é intitulado "E Pluribus Unum" e foi realizado por Uta Briesewitz.

"Tenho muitas memórias relativas a esta época em específico, os atores, o guarda-roupa, as músicas", disse à Lusa Dinarte de Freitas, que está de regresso a Los Angeles depois de alguns anos em Atlanta, Geórgia. O seu papel é de vendedor de cachorros quentes na feira, com uma caracterização típica dos anos oitenta.

"Para mim foi uma surpresa incrível chegar ao 'set' de filmagens e ver uma feira popular completamente recriada", afirmou. "Tem uma roda gigante e várias coisas relacionadas com a época, como os óculos que uso na série. São pormenores fantásticos que foram recriados ao milímetro".

Na cena com diálogo que abre o sexto episódio, Dinarte dialoga com um ator (Cary Elwes) que ficou ele próprio conhecido nos anos oitenta, pelo papel de Westley no clássico "A Princesa Prometida". A cena inclui ainda interação com um dos novos antagonistas do grupo de amigos que protagonizam "Stranger Things".

Filmada em Atlanta, "Stranger Things" é uma das séries originais da Netflix que atingiu maior popularidade desde o lançamento, em 2016, e abriu as portas ao regresso da atriz Winona Ryder. Em dois anos, recebeu 30 nomeações aos prémios Emmy e conquistou seis estatuetas, incluindo melhor elenco dramático.

"É importante", considerou o ator, que manteve o sonho de entrar na série durante muito tempo. "Foi um projeto em que fiz vários castings durante dois anos, ao ponto de surgir um personagem e conseguir ficar com um papel".

O ator português é representado pela People Store Atlanta e está agora de volta a Los Angeles, com a intenção de dar o salto. "Já estou na fase da carreira em que posso tentar personagens maiores", afirmou, explicando que agora terá representação nos dois mercados.

A presença nos ecrãs da Netflix, apesar de pequena, poderá ajudar a dar projeção ao ator, que no ano passado também entrou na série "The Gifted", do canal Fox, interpretando um mutante chamado Pedro.

Natural da Madeira, Dinarte de Freitas irá ainda aparecer no filme de João Maia, "Variações", que tem a estreia nos cinemas portugueses marcada para 22 de agosto e onde interpreta o papel de Teófilo.

Outros projetos incluem o filme alemão "St Louis" do realizador Ben von Grafenstein, que foi rodado em Lisboa e em que o ator faz o papel de Funker, e a produção de um documentário de Eric Newnham sobre o presidente americano Abraham Lincoln, que foi submetido a festivais e à apreciação da Academia para os prémios conhecidos como Óscares dos estudantes.

Lusa