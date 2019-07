16ª edição do EDP CoolJazz em Cascais

De 9 a 31 de julho, Cascais recebe a 16ª edição do EDP Cool Jazz. A partir da próxima terça-feira, no Parque Marechal Carmona e no Hipódromo Manuel Possolo, são vários os nomes sonantes da música que vão passar pela cidade. Karla Campos, promotra do festival, esteve na Edição da Manhã.