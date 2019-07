Ex-presidente do Opart culpa Governo por não tomar decisões

O ex-presidente do Opart culpa o governo pelos problemas no Organismo de Produção Artística, que tutela o Teatro Nacional de São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado. Ouvido no Parlamento esta quinta-feira, Carlos Vargas criticou fortemente o Ministério da Cultura, liderado por Graça Fonseca.