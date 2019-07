Já ouviu a nova versão do "Hakuna Matata"?

Os fãs do filme Rei Leão, da Disney, já podem ouvir a nova versão da canção mais icónica que retrata a amizade entre Simba, Timon e Pumba.

Donald Glover, músico e ator norte-americano que interpreta a personagem de Simba, é quem dá a voz a esta nova versão.



Apesar dos comentários positivos, nas redes sociais, relativamente ao 'trailer' do filme, com especial atenção para os detalhes, a nova música não foi bem recebida pelos fãs, que fizeram a comparação com as imagens da primeira versão.

O filme estreia na próxima quinta-feira, dia 18 de julho, nos cinemas portugueses, mas pode ver o 'trailer aqui'.