Redescobrindo os filmes mexicanos de Buñuel

O mestre espanhol Luis Buñuel (1900-1983) está em destaque neste verão através de um ciclo que inclui muitos dos seus filmes realizados no México. João Lopes comenta ainda "Her Smell - A Música nas Veias", retrato trágico de uma cantora punk em que Elisabeth Moss assume as funções de intérprete e produtora. A canção-tema de "Gran Torino", de Clint Eastwood, é recordada através da interpretação de Jamie Cullum.