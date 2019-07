Útima noite do 13.º Nos Alive com revelação para o ano

A 13.ª edição do festival Alive, que decorre em Oeiras, termina hoje, com as atuações de, entre outros, The Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers, Bon Iver, Thom Yorke, o vocalista dos Radiohead, e Ena Pá 2000.