Vampire Weekend regressam a Lisboa com concerto em nome próprio

A banda norte-americana Vampire Weekend vai atuar no Coliseu de Lisboa, no dia 26 de novembro, no âmbito da digressão do mais recente disco, "Father Of The Bride", anunciou hoje a promotora Everything is New.

Depois do espetáculo no festival Alive, na passada sexta-feira, em Algés, o grupo de 'indie rock' vai apresentar o seu quarto álbum de temas originais.

O álbum, composto por 18 temas, foi lançado em maio pela editora discográfica Columbia Records, em Nova Iorque.

De "Father Of The Bride" ("O pai da noiva", em tradução livre"), que vai ser apresentado em novembro, fazem parte músicas como "Harmony Hall", "Spring Show", "Married in a Gold Rush", "Flower Moon" e "Stranger".

A banda norte-americana, fundada em 2006, é composta por Erza Koenig, vocalista e guitarrista, pelo baterista Chris Tomsom, Chris Baio, no baixo, e pelo guitarrista Rostam Batmanglij.

Vampire Weekend são autores dos temas "A-Punk", "Cape Cod Kwassa Kwassa", "Mansard Roof" e "Oxford Comma" que "ficaram nas bocas do mundo e garantiram à banda uma fortíssima legião de fãs", refere a promotora.

Os álbuns "Vampire Weekend", lançado em 2008, "Contra", de 2010 e "Modern Vampires of the City", de 2013, deram à banda o título de "caso clássico de amor ao primeiro disco", lê-se no comunicado.

O jornal britânico The Guardian define-os como "uma banda que ultrapassa limites com resultados impressionantes".

Os bilhetes para o concerto no Coliseu de Lisboa estarão à venda a partir de dia 19 de julho e podem custar entre 30 euros e 36 euros.

Lusa