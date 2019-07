Netflix retira cena de suicídio da série "Por 13 razões"

A série, lançada em março de 2017, tem levantado diversas questões sobre a saúde mental dos jovens, abrindo espaço para debates sobre o suicídio na adolescência e deu lugar a críticas sobre a forma como o assunto foi abordado pelos produtores.

Com receio da romantização do ato, diversas organizações de saúde mental se pronunciaram sobre o assunto referindo que a série podia “Fazer mais mal do que bem”.

O jornal britânico Independent noticiou que as escolas estavam a enviar cartas aos pais a alertar para algumas cenas da série e para o facto de que se estava a tornar popular entre os adolescentes.

Durante os últimos dois anos, os produtores defenderam a inclusão de uma cena polémica.

A Netflix decidiu agora que vai “ter em conta os conselhos dos especialistas médicos” e vai rever o final da primeira temporada em que aparece a cena de três minutos, do suicídio da protagonista.

A Netflix defendeu que tiveram acesso a “relatos de jovens que admitem ter procurado ajuda depois de terem visto a ‘Por 13 razões' pela primeira vez”.

Devido à discussão associada ao assunto, a série passou a ter, em 2018, um aviso no início de cada episódio que incentiva os jovens a procurar ajuda caso estejam a passar por alguns dos problemas abordados na série. “No minuto em que começares a falar, as coisas ficam mais fáceis”, ouve-se no fim do aviso.

A terceira temporada está anunciada para o final do verão de 2019.