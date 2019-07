Chegada do homem à Lua recordada no recinto do SBSR

No último dia do Super Bock Super Rock, os festivaleiros deixam algumas sugestões do que gostavam de ver no próximo ano. Da britânica a Adele a uma maior aposta no hip hop.

Nesta edição, fizemos ainda uma viagem até à Lua, no dia em que se assinalam os 50 anos de uma das maiores aventuras espaciais de sempre.