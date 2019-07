Fundação Amália Rodrigues anuncia programação para assinalar os 100 anos da fadista

Esta foi a data escolhida pela fundação com o nome da fadista para anunciar a programação que, em 2020, vai assinalar o centenário do nascimento da diva do fado.

As comemorações começam já este ano – a partir de outubro -, com os concertos "Amar Amália" que também assinalam os 20 anos da morte da artista.

Do programa fazer parte exposições, debates, concertos dentro e fora do país, e uma gala de homenagem a artistas distinguidos com os Prémios Amália.

Amália Rodrigues nasceu a 23 de julho de 1920. Morreu a 6 de outubro de 1999.