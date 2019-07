Videoclipe de "Bohemian Rhapsody" dos Queen bate recorde

O videoclipe de "Bohemian Rhapsody", dos Queen, atingiu os mil milhões de visualizações no YouTube, tornando-se o primeiro vídeo antes de 1990 a atingir este recorde.

Para celebrar o feito, a banda fez uma versão remasterizada do tema de 1974, que já está na plataforma da internet.

Ao mesmo tempo, foi lançado um desafio aos fãs, que consiste em mandarem propostas para se fazer vídeos de músicas icónicas do grupo britânico. Para além de "Bohemian Rhapsody", também "Don't Stop Me Now" e "A Kind of Magic".