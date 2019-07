La Casa de Papel junta o bando para roubar a receita dos pastéis de Belém

O mais recente vídeo da Netflix, partilhado nas redes sociais, mostra a ex-inspetora Raquel Murillo, que adotou o nome Lisboa, a juntar o bando para "roubar o segredo mais bem guardado da história de Portugal" , isto é, a receita dos pastéis de Belém.

"Bem-vindos, outra vez.", é assim que começa esta aventura, onde o grupo se reúne para combinar o assalto à "Única Fábrica dos Pastéis de Belém".

"Estive a pensar muito nisto, e decidi quais serão os vossos nomes", com a ex-inspetora no comando, o bando recebeu também novos nomes, de cidades portuguesas, e novas máscaras para o assalto, com a imagem de Fernando Pessoa.