Katy Perry condenada por plágio em canção "Dark Horse"

A artista norte-americana Katy Perry foi condenada, no tribunal de Los Angeles, na Califórnia, de plágio da música "Joyful Noise", do cantor de 'rap' cristão Flame, pelo tema "Dark Horse", de 2013.



A decisão unânime do júri, composto por nove membros, foi apresentada na segunda-feira, cinco anos depois da acusação feita por Marcus Gray, nome verdadeiro do 'rapper' Flame.



A fase da sentença, iniciada esta terça-feira com a apresentação dos argumentos, vai determinar a quantia que Katy Perry terá de pagar pela violação dos direitos de autor.



Numa decisão que deixou muitos na sala surpreendidos, os jurados consideraram que todos os seis compositores e as quatro empresas que editaram e distribuíram as canções eram responsáveis, incluindo Perry -- que não esteve presente - e Sarah Hudson, que escreveu apenas a letra, para além de Juicy J, que escreveu o 'rap'.



A editora americana Capitol Records e os produtores de Katy Perry, Dr. Luke, Max Martin e Cirkut, foram, também, considerados os culpados no caso.



Os advogados do 'rapper' Marcus Gray argumentaram que "a batida e a linha instrumental apresentada em metade da música 'Dark Horse' são, substancialmente, semelhantes às de 'Joyful Noise'", cita a AP.



Em defesa, os advogados de Katy Perry disseram que "as partes da música em questão representam o tipo de elementos musicais simples que, sujeitos a avaliação de direitos autorais, podem prejudicar todos os compositores".



Christine Lepera, advogada da artista, afirmou que "os compositores estão a tentar construir conjuntos de música, num alfabeto musical que deve ser acessível a todos".



No entanto, o júri discordou e definiu que as batidas da música "Joyful Noise" são, suficientemente, originais para serem protegidos pelos direitos autorais.



"Dark Horse", com uma nomeação para um Grammy, em 2015, constituiu o repertório de Katy Perry na sua performance, no mesmo ano, no intervalo da final de futebol americano, o Super Bowl.



Katy Perry, artista de 'pop-rock' é ainda autora de álbuns como "One of the Boys", de 2007, que integra os 'singles' "I Kissed a Girl" e "Hot N Cold", "Teenage Dream", disco lançado em 2010, e, o último "Witness", de 2017.

Lusa