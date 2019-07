"Mindhunter" e "Dear White People" entre os lançamentos de agosto da Netflix

"Dear White People"

A série que conta a história de Sam White e outros jovens negros numa universidade frequentada maioritariamente por pessoas brancas nos EUA, regressa à Netflix com a 3ª temporada a 2 de agosto.

A trama que se iniciou na primeira temporada com uma festa temática Blackface [prática teatral do século XIX, em que os atores pintavam a cara, com carvão, para representarem a população afro-americana de forma exagerada e, por ter servido para criar diversos estereótipos em relação aos afro-americanos, culminou com o movimento dos direitos civis dos negros nos EUA, em 1960] organizada por estudantes brancos, volta agora para continuar a discutir assuntos polémicos.

A série trágico-cómica discute para além das questões de raça, as classes e a sexualidade.

"Derry Girls"

A série irlandesa que acompanha as quatro amigas adolescentes que vivem na Irlanda do Norte, na década 1990, regressa dia 2 de agosto com a 2ª temporada.

A trama, que se desenvolve durante o conflito na Irlanda do Norte, que durou até 1998, relata as peripécias das adolescentes que pouco se preocupavam com o que estava a acontecer no país.

"Os Assassinos Wu"

A 8 de agosto chega uma nova série à plataforma de streaming.

Os Assassinos de Wu, conta a história de um cozinheiro de São Francisco que se torna no mais recente assassino duma longa linhagem, com o intuito de impedir que os poderes de Wu caiam nas mãos erradas.

"As telefonistas"

A trama espanhola, que foi eleita a melhor série online espanhola nos Prémios Onda de 2017, regressa para a 4ª temporada no dia 9 de agosto.

A série acompanha a vida de quatros mulheres, nos anos 20, que lideram uma autêntica revolução de género, procurando a independência, enquanto trabalham na Companhia Nacional de Telefones, em Madrid.

"Glow"

A trama que rendeu a Alison Brie a nomeação para dois Globos de Ouro, estreia a 3ª temporada no dia 9 de agosto.

A série conta a história da atriz desempregada Ruth Wilder a viver em Los Angeles, nos anos 80. Numa tentativa de reabilitar a carreira, Ruth junta-se a outras mulheres, também ela inadaptadas à sociedade, e criam o grupo de wrestling.

Esta comédia pertence à mesma equipa de "Orange is the new black".

"Sintonia"

A 9 de agosto chega uma nova série brasileira à plataforma Netflix.

Sintonia conta a vida de três jovens duma favela de São Paulo que tentam fugir à sua história seguindo os seus sonhos. Numa produção de KondZilla, um conhecido produtor de videoclipes no Brasil, a trama narra o mundo da música, drogas e religião na cidade.

"MindHunter"

Os dois agentes do FBI regressam no dia 16 de agosto para a 2ª temporada.

A série, que tem lugar em 1977, acompanha os agentes Holden Ford e Bill Tench e retrata os primeiros dias da psicologia criminal e dos perfis criminais do FBI.

Lançamentos de filmes

A Netflix prepara-se também lançar novos filmes e para disponibilizar na plataforma alguns êxitos do cinema.

No primeiro dia do mês, a Netflix prepara-se para disponibilizar três grandes filmes. O clássico de Tarantino, de 1994, "Pulp Fiction" é um deles . O filme de sucesso tem como protagonistas John Travolta, Uma Thruman e Samuel L. Jackson.

"O Estranho Caso de Benjamin Button" também vai ficar disponível no primeiro dia do mês, na plataforma.

"A Órfã", filme de terror de 2009, também fica disponível para os utilizadores no mesmo dia.

"Otherhood: Muito mais do que Mães" estreia a 2 de agosto. O filme, original Netflix, conta a história de três mães que se sentem rejeitadas no Dia da Mãe e decidem viajar até Nova Iorque para surpreenderem os filhos.

A 15 de agosto fica disponível na plataforma o filme protagonizado por Robert de Niro ao lado de Anna Hathaway, "O Estagiário".

No mesmo dia "A Máscara", o clássico de 1994, com Jim Carrey, que dispensa apresentação, fica disponível para os utilizadores.

"O grande Lebowski", de 1998, também se vem juntar-se à longa lista de filmes disponíbilizados a 16 de agosto.

Dwayne Johnson, mais conhecido por The Rock, também se junta à maratona de filmes, a 24 de agosto, com "Jumanji: Bem-Vindos à Selva".

Por fim, o clássico, que rendeu a Meryl Streep o título de Melhor Atriz Estrangeira com o Prémio de David di Donatello, "Falling in Love", também tem estreia na plataforma a 29 de agosto.