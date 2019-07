Richie Campbell cancela participação em festival de música em Cabo Verde

A Câmara Municipal da Boa Vista anunciou o cancelamento da participação do português Richie Campbell no festival cabo-verdiano Praia D'Cruz, que se realiza a 16 e 17 de agosto e no qual o músico era cabeça de cartaz.



Numa mensagem divulgada no final do dia de segunda-feira, a autarquia justifica o cancelamento com problemas de "conexão" entre Cabo Verde e Portugal.



"O que faz com que o artista perca todo o seu planeamento e chegue atrasado nos seus compromissos", lê-se ainda no comunicado divulgado pela autarquia, que promove o evento, lamentando "eventuais transtornos ou constrangimentos" pelo cancelamento da participação de Richie Campbell.



A XXX edição do festival de música de Praia D'Cruz 2019 conta, em palco, com artistas como Cordas do Sol e Ceuzany, Élida Almeida, Hélio Batalho, Loony Johnson, Garry e Lejemea.



Atuam ainda o grupo Tabanka Djaz, da Guiné-Bissau, Grace Évora e Gil Semedo, entre outros nomes.

Lusa