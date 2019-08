Caso de Bill Clinton em série de TV produzida por Monica Lewinsky

JOE MARQUETTE

Depois de OJ Simpson e do assassinato do estilista Gianni Versace, a 3.ª temporada do "American Crime Story" vai retratar o processo de destituição do Ex Presidente dos EUA e do escândalo sexual com uma então estagiária na Casa Branca que agora recebe créditos na série da Fox.

Impeachment: American Crime Story" será o nome desta 3.ª temporada da minissérie da Fox sobre o processo de destituição do EX Presidente norte-americano Bill Clinton, na sequência do escândalo sexual que abalou os EUA.

Sarah Paulson e Beanie Feldstein assumem os papéis principais, mas a produção vai ficar a cargo de Monica Lewinsky, figura central do processo na vida real.

A história terá por base os acontecimentos reais relatados pelo escritor Jeffrey Toobin, que também já fez parte da produção da primeira temporada da série sobre o caso de O.J. Simpson.

O drama da Fox vai para o ar a 27 de setembro do próximo ano, poucas semanas antes das eleições norte-americanas de 2020 e já está a ter interpretações políticas.

As duas primeiras temporadas da saga "American Crime Story" que retrata alguns dos principais processos judiciais dos EUA, ganhou ao todo 16 prémios Emmy.