Sul-coreanos BTS anunciam pausa prolongada para descansar e desfrutar a juventude

O grupo de K-pop BTS vai fazer uma pausa prolongada na carreira, para poder "desfrutar da vida normal de jovens de 20 anos, ainda que brevemente", anunciou hoje a agência da banda.

A Big Hit Entertainment disse que um espetáculo que teve lugar no domingo em Seul, na Coreia do Sul, foi a última apresentação programada do grupo antes de os seus sete membros tirarem "férias" pela primeira vez desde a sua estreia, em 2013.

A agência não revelou para quando está previsto os BTS apresentarem-se novamente, mas segundo o site da empresa, a banda tem agendada uma atuação em Riad, na Arábia Saudita, e em Seul, em outubro.

A agência deixou ainda um apelo aos fãs para que, se casualmente encontrarem algum dos membros dos BTS durante as férias, respeitem a sua necessidade de descanso e de aproveitar o tempo livre.

Os BTS têm um grande número de seguidores internacionais e foram o primeiro grupo de pop sul-coreano a estrear-se no topo da Billboard no ano passado, com "Love Yourself: Tear".

