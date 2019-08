O próximo James Bond já tem título

O título foi divulgado pelos produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

NO TIME TO DIE é o 25º filme da saga James Bond. Realizado por Cary Joji Fukunaga, volta a ter Daniel Craig no papel do agente secreto criado por Ian Fleming. É a quinta vez que Craig desempenha este papel.

No elenco estão nomes como Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah, Jeffrey Wright e Ralph Fiennes.



No filme NO TIME TO DIE, Bond está fora do ativo, a desfrutar de uma vida tranquila na Jamaica. Tudo muda quando Felix Leiter, da CIA, aparece com um pedido de ajuda. James Bond tem a missão de resgatar um cientista que foi raptado, mas acaba por perseguir "um misterioso vilão, armado com uma nova tecnologia perigosa".