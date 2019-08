O tenor e maestro espanhol Plácido Domingo voltou aos palcos depois das recentes acusações de assédio sexual.

O regresso do maestro de 78 anos aconteceu no Festival de Salzburgo, na Áustria. Domingo foi aplaudido de pé no início e no fim da atuação. A segunda ovação durou 10 minutos e o músico espanhol emocionou-se.

Depois do espetáculo, Plácido Domingo deu autógrafos e agradeceu o apoio do público, mas não comentou as recentes as acusações feitas por nove mulheres.