A chegada (pouco discreta) de Brad Pitt a Veneza

Arranca esta noite o festival de cinema de Veneza. Na cidade dos canais já está, por exemplo, o ator Brad Pitt, cujo filme, "Ad Astra" realizado por James Grey tem estreia no festival esta quinta feira à noite.

O filme trata-se de uma aventura espacial onde o ator desempenha o papel de um astronauta.

Brad Pitt chegou de barco ao hotel Excelsior, um dos pontos mais turísticos do circuito do festival. A saudá-lo estavam fãs e jornalistas que estão a cobrir esta 76ª edição do festival de cinema mais antigo do mundo.