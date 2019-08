Ed Sheeran vai fazer uma pausa na carreira: "Esta é a minha última canção. Vemo-nos em breve"

Ed Sheeran deu o seu último concerto da tour Divide na passada segunda-feira, 26 de Agosto, no palco do Chantry Park, em Inglaterra.

No final do concerto anunciou que iria fazer uma pausa na sua carreira para passar mais tempo com a sua esposa, Cherry Seabon, com quem casou há pouco tempo (veja aqui pormenores do casamento).

"Disseram-me antes de entrar em palco que no final desta tour já teria cantado para nove milhões de pessoas em todo o mundo. É a maior tour de sempre", comentou com o público.

O artista despediu-se antes de cantar aquela que, nos próximos 18 meses, terá sido a sua última canção ao vivo: "Quero agradecer a toda a gente desta digressão. Obrigada a todas as pessoas que me deram uma oportunidade. Esta é a minha última canção. Vejo-vos em breve".

O artista passou por Portugal no início do verão, recorde aqui.

Mais em Fama Show