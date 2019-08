Estrelas desfilam em Veneza

A abertura do festival, o mais antigo da Europa, aconteceu esta quarta-feira com a estreia de "La vérité", do realizador japonês Hirokazu Kore-eda, protagonizado por Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke. O evento, que acontece em Itália, terá filmes portugueses em competição, com "A Herdade", de Tiago Guedes, e "Cães que ladram aos pássaros", de Leonor Teles.

O festival termina a 7 de setembro com "The Burnt Orange Heresy", do realizador italiano Giuseppe Capotondi, e no qual entra o músico Mick Jagger.

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar e a atriz britânica Julie Andrews vão receber o Leão de Ouro pela carreira e o realizador franco-grego Costa-Gavras receberá o Prémio Jaeger-LeCoultre 2019.