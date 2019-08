Paris inaugura rua com nome da artista Vieira da Silva no sábado

A cidade de Paris vai inaugurar no sábado uma rua com o nome da artista portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, situada no 14.º bairro da capital francesa.

Apesar de já ter o nome de Vieira da Silva desde 2013, este sábado será inaugurada por vários eleitos locais numa festa popular aberta a todos os habitantes.

"Foi uma sugestão dos eleitos de Paris, mas também da comunidade portuguesa, que há alguns anos queria homenagear uma mulher artista nos espaços públicos da cidade. Como tínhamos este novo bairro, pensámos em dar o seu nome à rua porque Vieira da Silva tinha o seu atelier perto desta zona", disse Carine Petit, presidente da câmara do 14.º bairro em declarações à agência Lusa.

Maria Vieira da Silva viveu em Paris a maior parte da sua vida, tendo-se estabelecido no 14.º bairro a partir de 1938 com o marido, Arpad Szenes. Este foi um dos principais bairros de artistas no pós-Segunda Guerra Mundial, que se concentravam na zona de Montparnasse, ainda hoje conhecida pelos seus teatros e cinemas.

Esta inauguração oficial faz parte da requalificação de uma das zonas deste bairro da margem esquerda do Sena, onde antes estava um hospital e agora há novos prédios de habitação, serviços à população como um lar e uma creche, mas também um centro artístico financiado pela autarquia de Paris.

Para além de Vieira da Silva, outras figuras como a resistente Huguette Schwartz ou o escritor mexicano Carlos Fuentes também vão ter ruas inauguradas nesta nova região de Paris.

Segundo a autarca deste bairro parisiense, esta é uma ocasião para dar a conhecer novas personalidades aos parisienses.

"Antes de termos dado o nome à rua, não conhecia a obra de Vieira da Silva, mas ao darmos a estas ruas nomes de pessoas relevantes nas artes, na política, no desporto, incitamos os parisienses de diferentes gerações e também quem visita a descobrir quem são estas personalidades", indicou Carine Petit.

Para além da presença de eleitos locais para uma cerimónia formal, o 14.º bairro vai organizar este sábado uma visita pelas novas ruas, explicando quem eram estas figuras e organizando um convívio entre os cidadãos.

